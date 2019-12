Your browser does not support iframes.

Torino-Udine, asse bollente di mercato. Lo è stato in passato e, nonostante il raffreddamento delle ultime sessioni di trattative, è ancora una strada su cui si lavora. L'ultimo affare porta il nome di Ronaldo Mandragora, passato in Friuli dalla Juventus per 20 milioni di euro. Un colpo in controtendenza rispetto ai precedenti, visto che sono quasi sempre stati i bianconeri di Torino a pescare in casa Udinese.



Ricordate tutti i colpi? Eccoli nella nostra gallery.