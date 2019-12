Juve-Udinese 3-1 (3-09

MARCATORI: 9’ Ronaldo(J), 37’ Ronaldo (J), 45’ Bonucci (J), 94’ Pussetto (U)

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo, Bonucci (75’ De Ligt), Demiral, De Sciglio; Rabiot, Bentancur, Matuidi; Dybala (75’ Bernardeschi), Higuain (80’ Douglas Costa), Ronaldo. A disp. Pinsoglio, Perin, De Ligt, Ramsey, Alex Sandro, Pjaca, Emre Can, Muratore. All. Sarri.



UDINESE (3-5-2): Musso; Ter Avest, De Maio, Troost-Ekong, Nuytnick, Larsen (86’ Nestorovski), Fofana, Mandragora, De Paul (66’ Wallace), Okaka (61’ Pussetto), Lasagna. A disp. Perisan, Nicolas, Sierralta, Opoku, Becao, Barak, Teodorczyk. All. Gotti.

ARBITRO: Pasqua di Tivoli

VAR: Piccinini di Forlì

AMMONITI: 22’ Dybala (J), 40’ Nuytnick (U), 95’ Bentancur (J)