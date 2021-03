L'allenatore della Juventus Under 23 Lamberto Zauli ha commentato così il ko con la Pro Patria: "Hanno la miglior difesa di tutte le 60 squadre di Lega Pro, fare gol è difficile. Loro l'hanno trovato e l'hanno difeso bene. In questi casi serve grande tecnica, velocità, giro-palla. Ci abbiamo provato sbattendo tante volte contro la loro difesa che ha centimetri e forza fisica che mancano a noi. Dobbiamo giocare facendo girare velocemente la palla e non ci siamo riusciti. Abbiamo avuto un paio di situazioni nelle quali non siamo riusciti a fare gol e riaprirla. Penso però che questa sia una sconfitta diversa rispetto all'ultima, difficile, uno scontro diretto dal quale usciamo senza punti. Usciamo rammaricati".



LA SCONFITTA - "Siamo una squadra che sta iniziando a giocare, ai miei ragazzi chiedo di giocare tecnicamente a calcio e ogni tanto può starci un errore nel giro-palla per costruire il gioco. Lo considero come un errore sotto porta, ma sono gravi e condizionano il risultato. Noi dobbiamo continuare sulla nostra strada dando sicurezza ai ragazzi, penso che questo sia il percorso giusto per conquistarci un posto nei playoff e giocarceli più spensierati".



CORREIA - "Correia? Ci ha abituato a prestazioni migliori. Questo non è il suo momento migliore, ma capita a tutti i giocatori. Ora deve continuare ad allenarsi forte e speriamo che poi nelle gare importanti tutti siano nelle migliori condizioni. Per noi non è facile stare tra le prime per caratura fisica ed esperienza delle altre squadre, ci stiamo riuscendo ma oggi siamo rammaricati perché volevamo tornare a casa con un risultato importante che è stato condizionato subito dal gol.



OBIETTIVO - ​"Da qui alla fine però abbiamo ancora 7 partite e vogliamo conquistare punti per una buona griglia playoff che è il nostro primo grande traguardo, poi vedremo. Di Pardo e Fagioli? Non possiamo sapere se continueranno a fare la spola. Da domani la prima squadra ripartirà per le proprie partire e se avranno bisogno di qualche giocatore dell'Under 23 noi siamo a disposizione".