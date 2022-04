Alla vigilia dell'ultima sfida di campionato contro il Legnago, l'allenatore della Juventus Under 23 Lamberto Zauli ha presentato il match ai microfoni di Jtv: "Dobbiamo fare l'ultimo passetto per arrivare ottavi, il che ci permetterebbe di fare i playoff con un piccolo vantaggio nella partita successiva. L'annata è stata positiva, i ragazzi hanno la testa sulle spalle e mi hanno agevolato sia nel rapporto con loro che sul campo: per i ragazzi giovani il progetto Under 23 è un'esperienza importante. Come arriviamo ai playoff? Con autostima e continuità che sono frutto di questi mesi. Saranno partite da dentro o fuori e i risultati dovranno credere in loro stessi per il percorso fatto in tutto l'anno".