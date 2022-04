Ai microfoni di Jtv l'allenatore della Juventus Under 23 - reduce dalla sconfitta contro il Fiorenzuola - Lamberto Zauli ha presentato il match di domani contro il Renate. "È un momento negativo per i risultati, forse il peggiore di tutto il campionato: nelle ultime cinque partite non è arrivata la vittoria, ma ognuna ha il suo valore e la sua importanza, per cui sono da analizzare in modo diverso I playoff? Sono il nostro obiettivo. Pensavamo erroneamente di aver costruito la nostra griglia, invece c’è da combattere in tutte le partite per conquistarsi punti importanti. Contro il Fiorenzuola - ha aggiunto Zauli - è stata una brutta sconfitta perché la squadra ha fatto meno delle sue possibilità. Domani vogliamo tornare a essere coraggiosi e giocare il nostro calcio per vincere, ma di fronte abbiamo una squadra che fa da anni campionati di vertice e ha giocatori esperti, che gioca per il terzo posto. Dovremo fare una partita perfetta sotto tutti i punti di vista".