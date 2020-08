La promozione di Andrea Pirlo ad allenatore della prima squadra della Juventus ha lasciato vacante la panchina dell’Under 23. Che presto potrebbe essere occupata da Lamberto Zauli. È quanto riporta Goal.com, secondo cui sarebbe l’attuale tecnico della Primavera il primo candidato per la seconda squadra bianconera. Se così fosse, erediterà di fatto il grande operato di Fabio Pecchia, che quest’anno ha conquistato una storica Coppa Italia di Serie C.