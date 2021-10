Reduce da due sconfitte consecutive in campionato, laè attesa dall'insidiosa trasferta contro il Mantova. Alla vigilia della partita, l'allenatore bianconeroha parlato ai microfoni di Juventus Tv: "Contro la Giana volevamo fare punti, ma non ci siamo riusciti. Non meritavamo di perdere, ma la partita si è fatta difficile perché siamo stati lenti e abbiamo creato pochi presupposti per fare gol".REAZIONE - "Contro il Mantova - ha aggiunto Zauli - vorrei vedere una reazione di carattere e tecnica, con la cattiveria giusta per ottenere un risultato. Dobbiamo migliorare la prestazione e giocare per i tre punti, per invertire la rotta dopo queste due sconfitte. Siamo un gruppo giovane, ma i risultati e la classifica contano: ai ragazzi dobbiamo insegnare questo. Un po' di fatica c'è, a causa degli impegni ravvicinati. Ma questa è una squadra con grandi valori, possiamo stare tra le prime nonostante questo inizio. E resto convinto che il campionato, alla fine, dirà questo".