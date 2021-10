L'allenatore dellaLambertoha parlato alla vigilia del match di Serie C contro la, analizzando il momento della squadra bianconera attesa da un vero e proprio tour de force con partite ogni tre-quattro giorni, "da affrontare una alla volta valutando le condizioni dei giocatori alla fine di ciascuna". "La Pro Sesto è una squadra che, a prescindere dalla classifica, sta risalendo con prestazioni convincenti" ha dichiarato il tecnico. "Ha pareggiato 2-2 con il Padova che è una delle squadre più importanti, rischiando anche di vincere. Noi veniamo da sfide difficili come quella con la Giana. L'esperienza mi dice che ogni partita va giocata al massimo per sfruttare i propri pregi. La Pro Sesto ha qualità ed è organizzata bene. Sono in fiducia, ma sarà molto complicato". E sul ritorno di: "È una bella notizia per la Juve in generale. In questi anni ha fatto bene dimostrando di avere grandi potenzialità. Purtroppo ha avuto dei problemi fisici che non gli hanno dato la possibilità di allenarsi con continuità. Ci siamo presi un po' di tempo in più per far sì che tornasse nella forma migliore per rientrare in gruppo. Credo che questo sia il momento giusto e domani verrà sicuramente in panchina. Piano piano speriamo che il ragazzo faccia parte della squadra in tutto e per tutto e senza intoppi".