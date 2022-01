Domani alle 18 torna in campo la Juventus Under 23 nel match di campionato contro la Pro Patria, dopo il lungo stop causato dal Covid. Ai microfoni di Juventus Tv, l'allenatore dei bianconeri Lamberto Zauli ha presentato la partita, toccando diversi argomenti: "Veniamo da una lunga pausa alla quale non eravamo abituati e affronteremo una delle squadre migliori del campionato, ma ci siamo preparati bene e pensiamo di poter partire bene, facendo una partita coraggiosa".



I SINGOLI - "L'esordio di Aké? La nostra gratificazione più grande. Fa piacere quando i nostri ragazzi sono chiamati in causa per gli allenamenti o come Aké sfruttano benissimo la sua chance. Per noi è motivo di grande orgoglio. Il rinnovo di Moretti? La Juve punta su di lui. E lui deve puntare su se stesso migliorandosi giorno dopo giorno, sin da piccolo ha fatto vedere le sue qualità. E tecnicamente è uno dei più talentuosi".