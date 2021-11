Latorna in campo dopo la sosta. Sabato 20 novembre, alle 14:30, ospita ilper la 14^ giornata del campionato di Lega Pro. Gli ospiti, neopromossi, sono a due punti di distanza dai bianconeri. Ecco le parole dialla vigilia del match."Abbiamo fatto di tutto per arrivare pronti a questa partita difficile: il Fiorenzuola è una delle squadre meglio organizzate, una neopromossa che gioca da squadra e sogna di fare un campionato da protagonista. Allenata bene, molto corta, pressa abbastanza alto, sa fare entrambe le fasi: a prescindere dai risultati ha sempre giocato, mettendo in difficoltà tutte le avversarie. Noi quindi dovremo fare una delle nostre migliori partite, mettendo sul campo la stessa determinazione, la stessa qualità e la stessa organizzazione di sempre, cercando naturalmente di voltare gli episodi dalla nostra parte e vincere".- "Siamo una squadra molto giovane,. Il valore che i ragazzi devono portarsi dietro è quello di giocarsi tutte le partite, di non abbattersi e andare oltre i momenti di difficoltà, e avere la determinazione. Faremo in modo di portare avanti tutto questo fino alla fine."- Zauli si è soffermato anche sulla situazione infortuni. "Dispiace per, stava facendo un ottimo campionato ed è un giocatore di gran prospettiva. Un incidente di percorso che purtroppo capita, lui ha come sempre grande determinazione per tornare più forte di prima. In bocca al lupo! Felici che rientri, dopo la rottura del crociato è sempre difficile: il suo recupero sta avvenendo con grande entusiasmo ed è molto importante, anche perché a sinistra abbiamo subìto pure l'infortunio di Ntenda".