Lamberto Zauli ha commentato così a Rai Sport la vittoria della sua Juve U23 contro la Pro Sesto: "Siamo contenti dell’atteggiamento della squadra, la voglia di fare la partita. L’errore di Israel è stato un infortunio, che non pregiudica le sue qualità. Ha grande personalità ed è un giocatore di valore.



Abbiamo tanta qualità, sono molto giovani ma ne hanno. Penso che a dei ragazzi così giovani, ne parlavamo prima, possa servire disputare un campionato così di livello. Siamo andati in difficoltà, ma la squadra non si è mai disunita, ha fatto bene e alla fine ha realizzato i due gol che le hanno permesso di vincere la partita meritatamente.



Allenatore ed educatore? Sono contento, oggi è un primo tassello, non dobbiamo essere mai contenti. Il mio compito è farli allenare forte per migliorarli. Mi aspetto cose sempre migliori, perché possono farli. Serie B? Il nostro compito è farli crescere in campo, fuori e tecnicamente, il resto vedremo cosa accadrà“.