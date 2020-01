Luca Zanimacchia con un vero e proprio capolavoro ha firmato l'1-0 con cui la Juventus Under 23, ieri sera, ha battuto l'Arezzo rilanciandosi in zona playoff nel girone A della Serie C. Uscendo dal campo a fine partita, l’attaccante bianconero è stato salutato con un bacio dalla sua compagna Alessia Lazzarini, presente in tribuna, che poi ha immortalato la scena in una Instagram story. Per Zanimacchia, classe 1998 riscattato dal Genoa circa un anno fa, è il terzo gol in campionato in questa stagione: fu proprio grazie ad una sua rete che la formazione Under 23 bianconera ottenne la prima vittoria della sua storia, in Coppa Italia contro il Cuneo, il 21 agosto 2018.



