Ormai il tifoso juventino ha cominciato a prendere confidenza con quello che è divenuto ormai un vero e proprio microcosmo. Così, oltre alla prima squadra, al grande classico insomma, negli anni si sono aggiunte prima la sezione Women, che ha riscosso nel tempo un notevole successo (di pubblico e trofei), poi anche la rosa U23, la seconda squadra come si dice nel gergo. Una formazione schierata appositamente per non disperdere il talento che ruota attorno alla Juventus, una squadra che ha cominciato in sordina e che oggi, quasi due anni dopo la sua nascita, ambisce a vincere il suo primo titolo. Stasera, infatti, in diretta su Rai Sport alle 20.45, i ragazzi della Juventus U23 di Fabio Pecchia affronterà la Ternana nella finale di Coppa Italia di Serie C.



Una coppa importante, se non altro, perché la Juventus non l'ha mai vinta. E non sarebbe una caduta di stile, nemmeno una perdita di prestigio, aggiungere un trofeo "minore" alla già ricca bacheca bianconera. Soprattutto, è indicativo del fatto che la Juventus, U23 o meno che sia, ha un DNA che si conferma essere lo stesso, come detto, a prescindere dal gruppo di riferimento: una mentalità che non nasce certo vincente, ma che ti porta a vincere. Come direbbe l'allenatore di pallavolo Julio Velasco, la mentalità vincente non s'impara che vincendo e quando uno perde sempre, non avrà mai la mentalità vincente. Ecco, la Juventus ha ovviato al problema e stasera ha la possibilità, due giorni dopo l'assegnazione dello Scudetto femminile, di bissare anche con l'U23.



La squadra, va detto, non ci arriva in un grande momento. Naturale, lo è per tutti, specialmente se quella di stasera è la prima partita ufficiale che giochi dalla ripresa del calcio in Italia. Lo stesso vale per la Ternana, che la scorsa settimana ha scaldato le gambe in amichevole contro la Lazio (persa 7 a 2), ma che realmente non ha ancora giocato quanto i bianconeri. Ciò che sicuramente mancherà a Pecchia, però, sono i giocatori che Maurizio Sarri ha voluto aggregare alla prima squadra per questo rush finale di stagione: Muratore, ad esempio, ma anche Wesley e Olivieri, che ieri sera erano in panchina allo Stadium contro il Lecce. Assenze pesanti, che però il tecnico ex Verona proverà a superare: come detto, la posta in palio è alta, anche in ottica playoff. Vincere, infatti, eviterebbe alla Juventus due turni di spareggio per accedere alla Serie B. Un sogno proibitivo al momento, ma lecito da fare...



Probabili formazioni



TERNANA (4-3-1-2): Iannarilli; Parodi, Russo, Celli, Mammarella; Paghera, Palumbo, Verna; Partipilo; Vantaggiato, Ferrante. All. Gallo



JUVE U23 (4-2-3-1): Nocchi; Di Pardo, Alcibiade, Coccolo, Frabotta; Toure, Peeters; Del Sole, Portanova, Brunori; Marchi. All. Pecchia