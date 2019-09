Doppia sfida per la Juventus, che domani affronterà l'Atletico con la prima squadra e l'Arezzo con l'U23. L'avvio dei ragazzi di Fabio Pecchia non è stato ottimale, come ha dimostrato l'ultimo pareggio contro la Pro Patria. Ecco quindi le scelte del tecnico bianconero per invertire la tendenza già da domani: ​Nocchi, Rosa, Coccolo, Peeters, Lanini, Portanova, Mota Carvalho, Olivieri, Mule, Toure, Zanimacchia, Rafia, Beruatto, Clemenza, Loria, Frabotta, Han, Selasi, Delli Carri, Dadone, Alcibiade, Gerbi.