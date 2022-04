Torna in campo la Juventus Under 23, con l'obiettivo di tornare a fare punti in campionato, e ad attenderla c'è la trasferta contro la Virtus Verona. Il match, valevole per la trentacinquesima giornata di campionato, andrà in scena sabato 2 aprile alle 14:30. Ecco i giocatori a disposizione di Mister Zauli:



I CONVOCATI



1 Israel Wibmer

2 Leo

4 Riccio

5 De Winter

7 Sekulov

8 Leone

9 Da Graca

10 Soulé Malvano

11 Brighenti

14 Compagnon

15 Verduci

16 Sersanti

17 Zuelli

19 Palumbo

20 Iocolano

21 Miretti

22 Raina

26 Barbieri

27 Cudrig

28 Barrenechea

30 Boloca

42 Cerri

44 Siano