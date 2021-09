La Juventus Under 23 scende di nuovo in campo per il turno infrasettimanale valevole per la sesta giornata di campionato. Questo pomeriggio, alle ore 17.30, i bianconeri ospiteranno allo Stadio "Giuseppe Moccagatta" di Alessandria la Giana Erminio. Ecco i convocati:1 Israel2 Leo3 Stramaccioni4 Riccio5 De Winter6 Anzolin7 Sekulov8 Leone11 Brighenti13 Poli14 Compagnon16 Sersanti17 Zuelli19 Palumbo22 Raina23 Akè26 Barbieri27 Cudrig31 Pecorino38 Scaglia