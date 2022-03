La trentaduesima giornata del Campionato di Serie C mette di fronte Juventus Under 23 e Lecco. Appuntamento per questo pomeriggio, alle ore 18:00, allo Stadio "Rigamonti-Ceppi". Di seguito la lista dei bianconeri a disposizione di Mister Zauli. Convocati Aké, Stramaccioni e De Winter, giocatori dell'U23 ormai spesso convocati con la Prima Squadra, che quindi non faranno parte dei convocati di Allegri per la Champions League.



I CONVOCATI



1 Israel

3 Stramaccioni

4 Riccio

5 De Winter

7 Sekulov

8 Leone

9 Da Graca

11 Brighenti

13 Poli

15 Verduci

19 Palumbo

20 Iocolano

22 Raina

23 Aké

24 Omic

26 Barbieri

27 Cudrig

30 Boloca

42 Cerri

44 Siano

45 Lipari

47 Maressa