La Juventus annuncia un nuovo rinforzo per l'Under 23: si tratta di Fabrizio Poli, difensore classe 1989 che ha firmato fino a fine stagione con opzione per la stagione successiva. Il giocatore, con più di 200 partite in Serie B e con anche 10 presenze in Serie A con la maglia del Carpi, arriva a Torino dopo aver giocato le ultime due stagioni con la maglia della Virtus Entella.

