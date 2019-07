3 nuovi arrivi per la #Under23! Erik Gerbi, Hamza Rafia e Daouda Peeters! Benvenuti, ragazzi! #JuventusYouth pic.twitter.com/3wrLgvWzmT — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) 17 luglio 2019

Un mercato caldissimo. Sono infatti tre i nuovi arrivi per la Juventus Under 23 nella giornata di oggi, 17 luglio, che per la Prima Squadra è e sarà quella di De Ligt.Ecco il messaggio della Juve: