Il Vitesse, tramite un comunicato ufficiale, ha annunciato l’acquisto in prestito di Idrissa Tourè, centrocampista della Juventus Under 23: “Idrissa Touré, soprannominato Idi, è l'ultimo rinforzo di Vitesse. Il 22enne tedesco può giocare in diversi ruoli a centrocampo. Touré arriva in prestito dalla Juventus.



Touré è cresciuto a Berlino. Il calciatore tedesco con radici guineane è cresciuto nelle giovanili del Tennis Borussia Berlin prima di trasferirsi all'RB Leipzig nel 2015. Nel Lipsia è emerso fino al debutto in prima squadra nel 2016. Touré è poi passato all’U23 dello Schalke 04 e Werder Brema. Nella stagione 2018/2019 è andato in prestito alla Juventus U23, che ha esercitato l'opzione di acquisto nell'estate 2019. La scorsa stagione Touré ha disputato una stagione di successi con la Juventus U23, con la quale ha vinto la Coppa Italia”.