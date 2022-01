Fabio Miretti e Matias Soulé hanno effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per il COVID -19. Gli esami hanno dato esito negativo, i calciatori della Juventus #Under23 sono pertanto guariti e non più sottoposti al regime di isolamento domiciliare. — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) January 9, 2022

