Dopo aver visto da casa le due gare contro Pontedera e Albinoleffe, Fabio Pecchia potrà tornare ad occupare il suo posto sulla panchina della Juventus U23. Quando? Nel big match contro il Monza capolista di Silvio Berlusconi, nel lunedì che chiuderà il prossimo turno di Serie C. La squalifica di tre giornate, passa quindi a due, come si legge nel comunicato ufficiale: ​"Il reclamo n. 20, con richiesta di procedimento d’urgenza proposto, dalla società JUVENTUS FC avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al Sig. Pecchia Fabio è parzialmente accolto e, per l’effetto, ridetermina la sanzione della squalifica in 2 giornate effettive di gara con diffida".