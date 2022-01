Una nuova positività nella Juventus Under 23. Ecco il comunicato bianconero: "Juventus Football Club comunica che, nel corso della procedura di screening per la ripresa dell'attività agonistica, è emersa oggi la positività al Covid-19 del calciatore della U23 Franco Israel. Il calciatore sta già osservando le norme previste ed è stato posto in isolamento, in ossequio al protocollo sanitario in vigore".