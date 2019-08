Inizia la Serie A, ma anche la Serie C. E la Juventus guarda con attenzione ad entrambi i campionati, visto che nella terza lega italiana giocherà per il secondo anno consecutivo l'Under 23. Ecco l'orario del debutto e il luogo: la prima gara stagionale sarà contro il Novara.



"CAMPIONATO SERIE C - 1a GIORNATA DI ANDATA

Si riporta il programma gare della 1a giornata nelle date e con i relativi orari.



1a GIORNATA ANDATA - 24-25-26 AGOSTO 2019 - GIRONE A:



ALESSANDRIA GOZZANO Domenica Ore 17.30 Stadio “G. Moccagatta”, Alessandria

AREZZO LECCO Domenica Ore 17.30 Stadio “Città di Arezzo”, Arezzo

COMO PERGOLETTESE Domenica Ore 17.30 Stadio “Giuseppe Sinigaglia”, Como

GIANA ERMINIO RENATE Domenica Ore 17.30 Stadio “Città di Gorgonzola”, Gorgonzola

NOVARA JUVENTUS U23 Lunedì Ore 20.45 Stadio “Silvio Piola”, Novara

PISTOIESE ALBINOLEFFE Domenica Ore 15.00 Stadio “Marcello Melani”, Pistoia

PONTEDERA CARRARESE Sabato Ore 20.45 Stadio “Ettore Mannucci”, Pontedera

PRO PATRIA MONZA Domenica Ore 17.30 Stadio “Carlo Speroni”, Busto Arsizio

PRO VERCELLI PIANESE Domenica Ore 15.00 Stadio “Silvio Piola”, Vercelli

ROBUR SIENA OLBIA Domenica Ore 15.00 Stadio “Artemio Franchi”, Siena"