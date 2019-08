Gianluca Frabotta è un nuovo giocatore dell’#Under23!



Il terzino sinistro classe 1999 arriva dal Bologna. Benvenuto! pic.twitter.com/tMRchfxHQu — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) August 6, 2019

l'acquisto del terzino mancino classe '99. Il giovane, ex Bologna, arriva per rinforzare la rosa U23 a disposizione di Fabio Pecchia: reduce dall'esperienza al Pordenone, Frabotta conosce già il campionato di Serie C e sarà un valore aggiunto per rincorsa ai playoff prefissata dai bianconeri.