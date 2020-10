Un nuovo centrocampista per Luciano Zauli. La Juventus U23 ha "acquistato" Michele Troiano, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021. Indosserà la maglia numero 4. Centrocampista molto esperto, classe 1985, era svincolato ma ha un passato eccellente, anche in Serie B. Monza, Modena, Chievo, Sassuolo ed Entella in carriera, un ingresso prezioso per il club bianconero. Già con la squadra per la sfida all'Albinoleffe.