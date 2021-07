Classe 2000, danese, l'attaccante ha disputato due stagioni con la Juventus, prima in Under 19 (27 presenze e 5 reti nel 2018/19), poi in Under 23 (12 presenze e 1 gol in Coppa Italia 2019/2020).Da gennaio 2020 ha militato in prestito alla squadra di Eredivisie del Fortuna Sittard, per poi passare nel 2020/2021 al Wsg Swarovski, formazione tirolese.Adesso per lui si riaprono le porte del campionato olandese: in bocca al lupo per la nuova avventura!".Lo riporta il sito ufficiale della Juventus.