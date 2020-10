4









Un nuovo annuncio, un'altra brutta notizia dal ritiro della Juventus Under 23. Nel gruppo squadra, già in isolamento fiduciario dopo le positività dei giorni scorsi, sono emersi altri due casi di coronavirus. Ecco il comunicato ufficiale pubblicato dalla Juventus, che recita: "Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di altri due componenti del gruppo squadra U23: si tratta del giocatore Tommaso Barbieri e di un componente dello staff". Si aggiungono a Zauli, il giocatore Lucas Rosa e a un altro membro dello staff.