Buone notizie in casa Juve. Come comunicato dal club bianconero su Twitter, infatti,Ecco il comunicato:"Marley Aké ha effettuato, come da protocollo, il controllo con test diagnostico (tampone) per il coronavirus-Covid 19. Gli esami hanno dato esito negativo e, pertanto, il calciatore può tornare alla regolare attività".