Sarà il turno in posticipo, che non si accavalla con altre gare di cartello di campionati più rilevanti della Serie C. O forse, sarà il fascino di una sfida mediaticamente interessante, vista la presenza della Juventus e del duo Galliani-Berlusconi che sta portando avanti in Brianza quanto lasciato di intentato a Milano, sponda rossonera. Insomma, Juventus-Monza è pretesto per illustri incontri, con Pavel Nedved che sponda bianconera guida la delegazione societaria. Poi, ci sono i curiosi, come Alessandro Costacurta e Christian Vieri, anche loro sugli spalti dello stadio alessandrino.