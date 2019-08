Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, ci sono tre giocatori della rosa di Fabio Pecchia che interessano al Trapani. ​Lorenzo Del Prete sarebbe l'indiziato numero uno per la fascia destra, mentre a centrocampo, la squadra siciliana allenata dall'ex Juve Primavera Baldini, pensa ad Han Nicolussi Caviglia. Un colpo per ruolo, sempre da pescare in casa bianconera. Chiude infatti il cerchio degli obiettivi del Trapani Eric Lanini, attaccante.