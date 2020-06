L'allenatore della Juventus Under 23 Fabio Pecchia ha parlato alla Rai a pochi minuti dal fischio finale della finale di Coppa Italia Serie C contro la Ternana: "Siamo stati sul campo e ci siamo allenati da dove avevamo lasciato, dando giusto ritmo e intensità. Ho trovato una buona squadra anche a livello psicologico, i ragazzi non vedono l'ora di scendere in campo. Il nostro obiettivo era analizzare a che livello erano arrivati i giocatori da agosto a fine stagione. Queste partite aiutano la squadra, oggi ce la giocheremo con serenità e vedremo cosa uscirà".