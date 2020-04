La Juventus ha stretto un sodalizio di mercato lo scorso gennaio con il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Infatti, è andato di scena uno scambio di prestiti tra i brianzoli e la rosa U23 dei bianconeri, con Ettore Marchi arrivato in prestito secco a Torino e Mota Carvalho partito per la Lombardia. L'ex Entella ha ancora un diritto di riscatto aperto, che alzerebbe il suo prezzo a quasi 4 milioni di euro dopo gli 1,8 spesi dalla Juve per prenderlo in estate: il riscatto, però, è ancora in bilico perché diventerebbe obbligo solo nel caso in cui il Monza venga promosso in B. Come riporta Calciomercato.com, tutto è legato alla ripartenza dei campionati.