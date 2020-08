La Juventus potrebbe optare per una soluzione interna per trovare l'allenatore dell'Under 23: tra le varie opzioni, infatti, secondo Goal.com c'è anche quella che porta alla promozione di, attuale allenatore della Primavera. Anzi, l'ex trequartista sembra essere il candidato numero uno per la panchina che fino a poco fa era occupata da Fabio Pecchia, che ha lasciato la Juve dopo aver vinto una storica Coppa Italia di Serie C.