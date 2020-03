#Under23 | La squadra è tornata al lavoro

La Juventus Under 23 di Fabio Pecchia torna in campo. Dopo le direttive arrivate alla società bianconera per affrontare l’emergenza Coronavirus. Attraverso il profilo ufficiale Twitter, sono uscite alcune foto dell'allenamento e del rientro quindi al lavoro della squadra U23. Ecco la gallery con il alcune foto dell’allenamento. Per ora solo allenamento però, perche lo sport è stato bloccato a causa del virus.