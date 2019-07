Il primo giro di valzer per la Juventus U23 di Fabio Pecchia, sta per arrivare. Cominciato il ritiro, in attesa di avere la rosa definita, sono però ufficiali i calendari per la prossima stagione di Serie C. L'obiettivo Playoff partirà quindi il 25 agosto, con il derby piemontese a casa del Novara. Sarà solo il primo atto di una lunga cavalcata.