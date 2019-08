Under23 | Nuovo difensore per la Juventus! Si chiama Erasmo Mulé, classe 1999. Benvenuto! pic.twitter.com/gp4eilC76O — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) August 2, 2019

Dopo l'ufficialità di ieri, perè​ arrivato anche il giorno di presentarsi con la nuova maglia bianconera. Il difensore, classe '99, è​ arrivato per, club che lo aveva prelevato lo scorso gennaio per appena 600 mila euro. Si aggregherà alla rosa a disposizione di Fabio Pecchia, per la cavalcata play-off, obiettivo del prossimo campionato di Serie C per la Juventus U23.