La Juventus U23 ha raggiunto uno storico traguardo la scorsa settimana, cioè la possibilità di giocare la finale di Coppa Italia Serie C. Oggi, intanto, si è svolto il sorteggio per quanto riguarda le combinazioni dei campi tra match di andata e ritorno. La sfida vedrà sfidarsi Ternana e Juventus Under 23. L'andata si disputerà presso il campo della squadra umbra mercoledì 11/3 alle ore 20:30, mentre per il ritorno in casa, in programma il 15/4, i bianconeri starebbero pensando di disputare il match all'Allianz Stadium.