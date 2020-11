Giornata di studio per, che dopo la vittoria di ieri sera contro il Cagliari oggi è al Moccagatta di Alessandria per seguire la partita tra la Juve Under 23 e la Pistoiese ( QUI il nostro live). Insieme all'allenatore, presenti in tribuna c'è anche la dirigenza bianconera al gran completo: il Cfo Fabio Paratici, il vice presidente Pavel Nedved con Marco Storari e la coppia Cherubini-Chiellini, che segue abitualmente la seconda squadra bianconera.