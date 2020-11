La Juventus Under 23 scende in campo contro la Pistoiese per la dodicesima giornata del girone A della Serie A. I bianconeri hanno 12 punti, +9 sugli avversari di oggi che hanno anche due partite in più rispetto alla squadra di Zauli. Grandi presenze sulle tribune del Moccagatta, dove Pirlo e altri bianconeri vogliono studiare da vicino l'Under 23.73' - Coccolo salva la Juve: scivolata decisiva per anticipare Gucci che si sarebbe trovato davanti a Israel.60' - La Juve sfiora il quarto gol con il portiere avversario Vivoli che respinge un cross di Fagioli e la difesa della Pistoiese che allontana il pallone con qualche difficoltà.48' - Pronti via e Romagnoli accorcia di nuovo per la Pistoiese: 3-2.41' - La Pistoiese ci prova con Valiani ma il tiro è troppo debole, nessun problema per Israel che blocca.32' - Cross dalla sinistra e rovesciata di Cesarini che accorcia le distanze: 3-1.15' - La Juve è partita a mille: Correia e Rafia col turbo a sinistra, sempre pericolosi.1' - Partiti!: Israel; Delli Carri, Capellini, Coccolo; Di Pardo, Peeters, Ranocchia, Correia; Rafia, Fagioli; Petrelli. A disp.: Nocchi, Rosa, Troiano, Brighenti, Leone, Vrioni, Gozzi, Barbieri, Del Sole, Mosti, Tongya, Wesley. All.: Zauli.: Vivoli; Romagnoli, Camilleri, Solerio; Pierozzi, Spinozzi, Cerretelli, Simonti; Valiani, Cesarini; Chinellato. A disp.: Toselli, Llamas, Mazzarani, Salvi, Gucci, Giordano, Mal, Stoppa, Renzi, Tempesti, Rondinella, Simonetti. All.: Frustalupi.