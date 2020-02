Fischio d'inizio alle 15.00 per la Juventus U23, che si trova di fronte al Moccagatta di Alessandria la Pianese. Nove punti di vantaggio in classifica per i bianconeri, che sono all'undicesimo posto, in piena metà classifica. Ecco le formazioni ufficiali della gara.



FORMAZIONI UFFICIALI



Juventus Under 23: Loria, Muratore, Marchi, Brunori, Mulè, Toure, Zanimacchia, Di Pardo, Frabotta, Del Sole, Delli Carri. All. Pecchia.​ A disp. Nocchi, Dadone, Coccolo, Zanandrea, Peeters, Portanova, Olivieri, Marques, Rafia, Vrioni, Andrade, Minelli.



Pianese: Vitali, Cason, Simeoni, Catanese, Benedetti, Latte, Gagliardi, Vavassori, Carannante, Manicone, Pedrelli. All. Masi. A disp. Fontana, Sarini, Seminara, Benedetti, Montaperto, Rinaldini, Polvani.