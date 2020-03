“Piena guarigione non solo dal punto di vista clinico, perché da giorni non aveva più sintomi, ma anche dal punto di vista virale: è stato sottoposto a un doppio tampone, risultato negativo". Enrico Rossi (presidente della regione Toscana), ha annunciato così che uno dei calciatori della Pianese – società del girone A di Serie C che nei giorni scorsi aveva comunicato la positività di 3 giocatori e di un collaboratore – è il primo paziente completamente guarito dal Coronavirus in Toscana.​



REGGIO AUDACE - Nello stesso girone, quello della Juve Under 23, milita anche la Reggio Audace. Un suo calciatore è risultato positivo al Coronavirus e a comunicarlo è stata la stessa squadra di Serie C: "Preso atto degli esiti clinici sugli accertamenti ai quali è stato sottoposto Alessandro Favalli presso l’Ospedale Maggiore di Crema, Reggio Audace F.C. comunica che il calciatore - attualmente in buone condizioni di salute - è risultato positivo al Covid-19. La società è attiva per le dovute comunicazioni agli enti sanitari del territorio e si prepara a seguire nel prossimo periodo la profilassi indicata". Ora l'intera squadra attende notizie dall'ASL ma dovrebbe essere sottoposta a quarantena preventiva.