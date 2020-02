Loria 6 - Viene chiamato in causa poche volte grazie alla tenuta della difesa



Di Pardo 6 – Non spinge tanto sulla fascia, contiene bene



Delli Carri 6,5 - tiene le redini della difesa, attento in più di una occasione



Frabotta 6,5 – Bene in fase difensiva, soprattutto in quella propositiva con buone iniziative



Toure 6 – Sostanza in mezzo al campo



Muratore 6,5 – Dai sui piedi nascono le azioni dei bianconeri (Dal 90’ Olivieri s.v) Zanimacchia 6 - vivace come sempre: non riesce a lasciare il segno in avanti, ma grande sacrificio in fase difensiva (dal 79’ Wesley 6 – Buoni spunti sulla fascia destra)



Del Sole 6,5 – Uno dei giocatori più propositivi nel primo tempo grazie al suo mancino. Viene cambiato nella ripresa (dal 45’ Portanova 6 – Difende il vantaggio insieme alla squadra, rimedia un giallo)



Marchi 7 – Ottima prova dopo la super doppietta contro il Monza. Serve l’assist del gol vittoria



Brunori 7 – Primo gol con la Juventus che vale i tre punti. Rapace d’area (dal 70’ Rafia 6,5 – Qualità al servizio della squadra, sfiora il raddoppio con un destro a giro)



Pecchia 6,5 – La Juve trova la seconda vittoria di fila, importante a livello mentale