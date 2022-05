Il baby talento della Juve Fabio Miretti, è stato uno dei protagonisti indiscussi della vittoria di quest'oggi contro il Venezia, accompagnato da una standing ovation al momento della sua uscita dal terreno di gioco. Il classe 2003 però resta sempre ben concentrato anche sul campionato della Juve Under 23 e al termine della gara contro i veeneti si è recato ad Alessandria allo stadio Moccagotta, dove assisterà al match tra Juve U23 e Piacenza, valida per il primo turno dei playoff di Serie C.