La Juventus U23 ricomincia dalla Coppa Italia. La squadra, per la prima volta - ufficiale - agli ordini di Fabio Pecchia, affronta la Pergolettese, per il primo turno della Coppa nazionale di Serie C. Segui su Il Bianconero.com il Live della gara, in campo al Moccagatta di Alessandria.



33' - Pergolettese vicina al gol del 2 a 1, con un rigore in movimento di Bortoluz, che, sebbene liberissimo, apre il piatto e spara alto.​



21' - GOOOOL!!! Raddoppio fulmineo della Juve! Azione manovrata che viene chiusa da Toure. A centro aera, il neo-acquisto spara una botta al volo che si insacca alle spalle di Ghidotti .



17' - GOOOOL!!! JUVE U23 in vantaggio! Segna, con un capolavoro, Beruatto! Colpo d'esterno mancino che si insacca all'incrocio dei pali.



11' - Gran conclusione da fuori per Di Pardo, la palla scende, ma esce di poco sopra la traversa



7' - Primo corner per la squadra di Pecchia. Clemenza cerca Toure, ma Ghidotti respinge con i pugni



1' - La gara è cominciata, primo possesso della Juventus



JUVENTUS U23 - PERGOLETTESE 2 - 0

Marcatori: 17' Beruatto (J), 21' Toure (J)



JUVENTUS U23 (4-3-3): Loria; Di Pardo, Del Fabro, Delli Carri, Beruatto; Toure, Clemenza, Zanimacchia; Rafia, Gerbi, Olivieri. A disp. Nocchi, Siano, Zappa, Coccolo, Capellini, Rosa, Frederiksen, Peeters, Mavididi, Monzialo. All. Pecchia



PERGOLETTESE: Ghidotti, Brero, Villa, Poledri, Bakayoko, Panatti, Roma, Ferrari, Bortoluz, Franchi, Faini. ​A disp. Romboli, Girgi, Mazzei, Lucenti, Manzoni, Rao, Illuminato, Scarpelli, Russo, Canessa. All. Contini