La Juventus U23 si sta per giocare la sua prima finale di Coppa Italia di Serie C, contro la Ternana. A seguire la squadra giovanile al suo primo grande incontro, c'è anche Fabio Paratici. Come ha riportato Rai Sport, infatti, il CFO della Juventus è andato con la squadra B a Cesena, per presenziare dalla tribuna del Manuzzi a questa importante sfida. Un segno di coesione molto importante, perché tratteggia l'unione che c'è in ogni comparto della società, dalla prima squadra, appunto, a quelle giovanili.