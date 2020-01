La Juventus U23 non va oltre all'1 a 1 contro la Robur Siena, in un derby bianconero che non ha smosso le gerarchie del girone A della Serie C. Ecco le parole di Fabio Pecchia, tecnico della Juve, ieri ai microfoni di Rai Sport: "​Risultato equo. Abbiamo avuto una grande reazione. Contento perché abbiamo raccolto i frutti dello sforzo profuso. Diamo un segno di continuità, che oggi si è vista anche nel risultato. Nell’ultime partite abbiamo giocato bene, ma senza fare punti. La ripresa? Dovevamo farli muovere più velocemente e ci siamo riusciti. In alcuni casi, invece, non abbiamo riempito bene l’area. Poi abbiamo segnato su una palla inattiva. Zanimacchia è stato molto creativo sulla fascia destra".