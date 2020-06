Manca poco alla finale di Coppa Italia Serie C. Fissato per il 27 giugno il match tra Ternana e Juventus U23. Intanto il tecnico bianconero Fabio Pecchia ha rilasciato alcune dichiarazioni nella trasmissione Csiamo su Rai Sport. Ecco le sue parole: "L’unica cosa che un po’ accomuna tutti è che tutti partiamo da una sosta lunga, quindi la situazione è da scoprire. Non abbiamo fatto amichevoli: ho condiviso parte della squadra con gli allenamenti di Sarri. Il nostro obiettivo è anche quello di essere funzionali alla prima squadra. C’è grande voglia di vedere come i ragazzi reagiscono a questa partita. Il fatto di potersi giocare un titolo va affrontato con la giusta serenità".



PROGETTO - "Ho portato avanti un progetto dall’inizio della stagione, alternando i moduli 4-2-3-1 e 4-3-3, cercando di centrare l’obiettivo legato alla crescita e al miglioramento dei giovani. Giocare questo tipo di partite aiuta in questo percorso i ragazzi".