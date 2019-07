Come riporta Sky Sport, per Mota Carvalho alla Juventus è solo questione di dettagli. Manca quindi unicamente l'ufficialità, per un affare dal costo complessivo di circa 2 milioni di euro: il lussemburghese attaccante arriverà dall'Entella, squadra in cui ha giocato la scorsa stagione in Lega Pro e rinforzerà la rosa U23 a disposizione di Fabio Pecchia.