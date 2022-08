#Under23 | Junior Ntenda è rientrato in gruppo pic.twitter.com/XsTUHyknsY — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) August 8, 2022

Come annunciato dalla Juventus su Twitter, importante rientro in casa Under 23: Junior Ntenda, francese classe 2002 fresco di rinnovo, è rientrato in gruppo dopo l'infortunio.